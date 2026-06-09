«Я стала намного спокойнее»: участница «Героев Южного Урала» Марина Ильина рассказала, как ее изменил кадровый проект

Участница спецоперации Марина Ильина год учится по кадровой программе губернатора. Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

До выпуска первого потока программы «Герои Южного Урала» остались считанные недели. Участники уже завершают подготовку выпускных работ и вскоре займут реальные должности в различных ведомствах Челябинской области. В течение года они проходили практику под руководством опытных наставников, предлагали свои идеи и учились находить выход из разных ситуаций.

Депутат Государственной Думы, участник специальной военной операции Олег Голиков высоко оценил потенциал выпускников.

— Это команда тех, кому доверяют наши жители, доверили защищать нашу Родину, — подчеркнул Голиков. — Этим ребятам будут доверять строить наше государство, нашу Челябинскую область, те территории, от которых они пришли. Это очень важно, потому что мы всю жизнь учимся, настраиваем себя на то, что меняется страна, меняется экономика, меняется политика, и мы сами должны меняться и обучаться.

Программа дала участникам не только профессиональные навыки, но и научила управлять эмоциями. Одна из слушательниц, Марина Ильина, поделилась личными изменениями.

— Я стала более сдержанной, — рассказала участница спецоперации Марина Ильина. — Тем более после пройденных жизненных ситуаций. Стала уверенной в себе и своих действиях, в том, что я хочу получить в будущем.

Уже скоро выпускники смогут продемонстрировать свои навыки в реальных условиях. Они готовы применять опыт, полученный на службе, на благо родного региона.

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