Алексей Текслер оценил идеи студентов по развитию межуниверситетского кампуса в Челябинске

Защита проектов прошла в Москве. Фото: пресс-служба губернатора.

Студенты НИУ ВШЭ «ГосВышка» представили губернатору Челябинской области Алексею Текслеру в Москве свои проекты по развитию региона. Полгода молодые люди готовили решения для Южного Урала.

Первый проект касался имиджа региона. Команда предложила создать коммуникационную платформу «Челябинская область — регион возможностей». Это будет сайт с интерактивной картой, где соберут все, чем можно гордиться: школы и вузы, работодателей, культурные и спортивные объекты, туристические места, истории людей и значимые региональные кейсы. Губернатор поддержал идею и пригласил авторов войти в команду разработчиков.

— На протяжении всех лет, что работаю губернатором, говорю о том, что одна из главных моих задач — это сломать стереотипы о нашем регионе, — отметил Текслер.

Второй проект получил название «Траектория 74». Студенты предложили цифровую платформу для управления карьерой молодежи. Она объединит профориентацию, обучение, практику, стажировки и первое рабочее место. Главная цель — удержать талантливую молодежь в регионе.

Третий проект касался развития межуниверситетского кампуса в Челябинске. Студенты предложили укрепить бренд, активнее работать со школьниками и работодателями, расширить линейку образовательных продуктов, запустить наставничество и новые форматы профориентации. По задумке авторов, кампус должен привлекать студентов из других регионов и даже стран.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.