Облака похожи на шкваловый ворот: синоптики показали, как началась гроза в Челябинске

Эти облака принесли грозу и град. Фото: Челябинский гидрометеоцентр.

Синоптики челябинского гидрометеоцентра рассказали, как началась гроза на северо-западе города. По словам экспертов, виной всему облако, которое перед фронтом вызвало грозу и град.

— А сейчас в город заходит сам фронт с грозами и градом, а облака в небе похожи на шкваловый ворот, — сообщает гидрометеоцентр.

Так называемый грозовой воротник (шкваловый ворот) — это низкое плотное облако в форме горизонтального вала. Оно рождается на стыке двух воздушных масс прямо перед грозой. Это предвестник резкого ухудшения погоды: шквала, сильного дождя или града.

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