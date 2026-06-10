В Металлургическом районе временно изменены маршруты автобусов из-за ремонта теплотрассы

Будьте внимательны при планировании своего маршрута Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Движение общественного транспорта по маршрутам № 42, 43 и 72 будет скорректировано в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на тепловых сетях. Об этом в соцсетях сообщил «Организатор перевозок». Ремонтные работы ведутся на ключевом участке — перекрестке улиц Шоссе Металлургов, Сталеваров и Хлебозаводской.

Изменения вступят в силу в четверг, 10 июня, начиная с 9:00. Движение автобусов по закрытой части Шоссе Металлургов будет приостановлено ориентировочно до 12:00 субботы, 12 июня. На время проведения работ автобусы указанных маршрутов будут следовать объездным путем.

Для следования в направлении района «Станкомаш» транспорт поедет по улицам Хлебозаводской и Пекинской, после чего вернется на свой стандартный маршрут.

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