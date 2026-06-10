Единство в многообразии: Челябинск готовится к Фестивалю игр народов России

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В День России, 12 июня, в Челябинске состоится Фестиваль игр народов России, призванный продемонстрировать культурное многообразие страны. Организатором мероприятия выступает АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области». Об этом сообщили на сайте Министерства Культуры Челябинской области.

Праздник откроется парадом культур, после которого на главной сцене выступят творческие коллективы и фольклорные ансамбли.

Особое внимание уделено интерактивным развлечениям. Студенты Челябинского государственного института культуры совместно с «Центром народного единства» организуют игровые зоны, где можно будет познакомиться с традиционными забавами разных народов.

Для желающих унести частичку праздника с собой будут работать несколько тематических площадок:

Мастер-классы: в специальном шатре каждый сможет освоить прикладное искусство и ремесла народов России.

Ярмарочная зона: 25 мастеров представят авторские изделия, включая украшения из кожи, обережных кукол и трикотаж с машинной вышивкой.

Интерактивная программа: исторический парк «Россия — моя история» подготовит познавательную программу для посетителей.

Фотозона: Культурно-просветительский центр «Наследие» развернет площадку с национальными костюмами, предоставив возможность сделать памятное фото.

Организаторы отмечают, что 2026 год официально объявлен Годом единства народов России, и предстоящий фестиваль станет ярким событием, доказывающим, что сила страны заключается в ее многонациональном единстве.

В целях безопасности пешеходная улица Кирова будет полностью огорожена. Вход на территорию фестиваля осуществляется через рамки металлодетекторов. Организаторы просят гостей отнестись к мерам безопасности с пониманием и заранее планировать время для прохода.

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