Наркодилер из Челябинска отправлен под стражу за попытку сбыта крупной партии веществ

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии задержали 26-летнего неработающего мужчину. В ходе личного досмотра у задержанного были обнаружены и изъяты фрагменты картона.

Согласно результатам экспертизы, изъятое вещество является смесью, содержащей наркотическое средство. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли еще запрещенные вещества.

По данным следствия, мужчина планировал осуществлять бесконтактный сбыт наркотических средств через тайники-закладки с использованием сети Интернет.

В отделе полиции «Курчатовский» УМВД России по г. Челябинску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств»). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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