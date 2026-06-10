«Жемчужина Урала» под надежной защитой: на Тургояке открыт новый спасательный пост

Фото: Юрий Ефименко | vk.com

На озере Тургояк в Миассе начал работу круглосуточный спасательный пост, который будет действовать на протяжении всего купального сезона. Об этом сообщил глава миасского городского округа Юрий Ефименко в социальных сетях.

Новый объект размещен на территории яхт-клуба «Чайка» и организован при поддержке Правительства Челябинской области и Министерства общественной безопасности региона силами Главного управления «Поисково-спасательная служба Челябинской области».

— Рекреационная нагрузка на озеро ежегодно возрастает, что усложняет обеспечение безопасности отдыхающих. Новый пост призван решить эту проблему, — пояснил Юрий Ефименко. — В ходе осмотра объекта было установлено, что он оснащен всем необходимым оборудованием для спасения людей.

В качестве демонстрации готовности дежурные спасатели провели тренировку по спасению сапбордиста. В связи с растущей популярностью этого вида отдыха, власти напомнили о необходимости соблюдать правила безопасности: обязательно надевать спасательные жилеты и воздерживаться от выхода на воду в непогоду.

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