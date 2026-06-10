Дынеблок: 20 тонн бахчевых не прошли фейс-контроль на российско-казахстанской границе

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 9 июня, на многостороннем автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в Челябинской области сотрудники Россельхознадзора и таможни пресекли попытку ввоза 20 тонн дынь из Казахстана без необходимых документов. Об этом рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Во время фитосанитарного контроля выяснилось, что у водителя, который вез дыни из Алматинской области в Самарскую, нет необходимого сертификата на бахчевые. Фитосанитарный сертификат удостоверяет, что партия подкарантинной продукции (например, фрукты, овощи, ягоды) соответствует карантинным требованиям и не содержит опасных вредителей или болезней.

В результате был составлен акт, вся партия дынь была возвращена на территорию Республики Казахстан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.