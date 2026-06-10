Месячная норма за декаду: как Челябинск спасается от последствий ливней

Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В первую декаду июня на Челябинск обрушилась почти месячная норма осадков. По данным метеорологов, только за минувшую ночь в городе выпало 26,5 мм осадков. Всего же за первые десять дней лета в городе зафиксировано 51 мм дождей при июньской норме в 61 мм. Это привело к подтоплениям в некоторых районах столицы Южного Урала.

Из-за сложных погодных условиях городские службы усилили работу по предотвращению подтоплений. Об этом сообщили в городской администрации. По поручению главы города Алексея Лошкина бригады коммунальных служб регулярно обследуют известные очаги подтопления и прочищают сети ливневой канализации. Для этой работы ежедневно задействовано семь бригад.

Синоптики прогнозируют, что сильные дожди еще задержатся в Челябинске. Горожанам напоминают, что сообщить о подтоплении можно круглосуточно по телефону диспетчерской службы: 727-46-26.

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