Мигалка есть, а прав нет: в Челябинске остановили водителя, который собрал все возможные нарушения

Скриншот из видео Полиция Южного Урала | MAX

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности местного жителя, который управлял автомобилем без водительских прав и с незаконно установленными спецсигналами.

Инцидент произошел во время мониторинга дорожной обстановки. Полицейские заметили автомобиль с включенными специальными световыми сигналами, установка которых не предусмотрена законом. Видно, что «мигалки», судя по всему, были установлены внутри автомобиля, на приборной панели или лобовом стекле. Инспекторы ГАИ установили личность водителя и вызвали его в отдел для разбирательства.

В ходе проверки выяснилось, что у мужчины было множество нарушений, кроме незаконной установки спецсигналов. А именно езда без прав и отсутствие полиса ОСАГО.

- Сейчас по факту использования запрещенного оборудования (ч. 4 ст. 12.5 КоАП РФ) проводится дополнительная проверка. Незаконные световые приборы были изъяты, - сообщили в полиции.

В ведомстве также напомнили, что за установку и использование спецсигналов без разрешения предусмотрено суровое наказание — лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет с обязательной конфискацией устройств.

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