От терминала — к ВПП: в аэропорту Кургана обновят взлетно-посадочную полосу

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В Кургане анонсировали масштабный ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту имени Илизарова. Как сообщил губернатор Вадим Шумков в своих соцсетях, на эти цели выделено 1,7 млрд рублей, а все работы планируется завершить в течение трех лет.

Параллельно со стартом ремонта власти развивают авиасообщение. По данным пресс-службы правительства Курганской области, с начала июня количество рейсов по маршруту Курган — Москва увеличилось с пяти до семи в неделю, что позволяет улететь в столицу и вернуться в любой день. Кроме того, запущено новое направление Курган — Сургут, а также сохраняются рейсы в Санкт-Петербург и Сочи. В настоящее время ведутся переговоры с тремя крупными авиакомпаниями о возможном увеличении частоты полетов по уже существующим маршрутам.

Стоит отметить, что в 2023 году в аэропорту уже была проведена комплексная модернизация. В рамках той кампании, инициированной губернатором, были отремонтированы первый и второй этажи терминала, обновлены фасад и прилегающая территория, а также благоустроена входная группа. Объем инвестиций в обновление аэровокзала тогда превысил 100 млн рублей.

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