Доступ к воде открыт: прокуратура расчистила челябинский пляж от незаконных построек

Фото: Олег ЧЕРНЫХ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ленинского района Челябинска провела проверку по обращениям граждан о самовольных постройках на территории пляжа на озере Смолино. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В ходе проверки выяснилось, что местная администрация выдала разрешение на установку временных объектов (киосков, павильонов, лежаков) для обслуживания зоны отдыха. Однако на деле на участке появились сооружения, не предусмотренные этим разрешением.

Кроме того, прокуратура установила, что доступ к воде был ограничен из-за установленного металлического забора. Ограждение располагалось на расстоянии менее 20 метров от границы водного объекта, что является нарушением Водного кодекса РФ.

В связи с бездействием лиц, ответственных за демонтаж, прокуратура внесла представление об устранении нарушений. По результатам рассмотрения незаконные постройки были снесены.

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