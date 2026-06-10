«Бабушка-наркокурьер» взяла на дело внука: история закончилась колонией

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Еткульский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 72-летней жительницы Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Пенсионерка признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, 5 февраля 2026 года женщина, имея умысел на сбыт, прибыла в Еткульский район. Для конспирации она использовала данные из приложения на мобильном телефоне, чтобы найти тайник, откуда забрала пакет с запрещенным веществом массой более 3 кг (3002,7 г).

Реализовать свой умысел пенсионерка не успела — она была задержана сотрудниками правоохранительных органов сразу после того, как взяла закладку. Наркотическое средство было изъято прямо из ее сумки.

Примечательно, что вместе с ней находился несовершеннолетний внук. Однако уголовное дело в его отношении не возбуждалось в связи с недостижением возраста уголовной ответственности.

В итоге, учитывая позицию государственного обвинителя, суд приговорил виновную к 8 годам лишения свободы. Отбывать наказание бабушка-наркодилер будет в исправительной колонии общего режима.

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