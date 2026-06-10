На Южном Урале за два дня поймали 15 детей, гонявших на мотоциклах

В ГАИ просят родителей не пускать детей за руль в слишком юном возрасте Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области сотрудники ДПС проводят рейды и проверки мотоциклистов. Всего за два дня выявили 70 нарушений.

25 мотоциклистов-бесправников отстранили от управления транспортом. Еще 13 водителей оказались пьяными либо отказались от освидетельствования на алкоголь.

Кроме того, автоинспекторы задержали 15 водителей, которым не исполнилось еще и 16 лет. С юными гонщиками и их родителями теперь будет разбираться инспекция по делам несовершеннолетних.

— В городе Юрюзань задержаны два водителя спортивных мотоциклов, 16 и 20 лет. Оба не имели водительского удостоверения соответствующей категории. В отношении нарушителей составлены административные материалы, — добавили в региональной Госавтоинспекции.

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