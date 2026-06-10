В челябинском Молодежном театре мюзикл «Дюймовочка» сыграли в 101-й раз

Роль Дюймовочки исполняет Екатерина Солнцева. Фото: Игорь Шутов

10 июня в Молодежном театре Челябинска прошел 101-й показ мюзикла «Дюймовочка». Постановка по Андерсену держится в афише с 2021 года и до сих пор собирает полные залы.

Режиссер Виктория Печерникова (выпускница ГИТИСа, стипендиат премии Эфроса) превратила сказку со счастливым концом в динамичное шоу, где вокал, танец и драма на равных. Главную роль играет Екатерина Солнцева.

Главная «фишка» спектакля — надувные костюмы. Они создают разницу в росте между крошечной героиней и остальными персонажами. Внутри каждого такого костюма спрятаны маленькие вентиляторы.

Художник Ксения Кочубей придумала сценографию с гигантской скорлупой грецкого ореха, одеялом-сердечком и многослойной норой крота. Видеопроекции помогают мгновенно менять место действия.

Интересная деталь: несколько десятилетий назад в этом же театре (тогда ТЮЗе) уже шла «Дюймовочка» в постановке Тенгиза Махарадзе. Актрисы Наталья Антонова, Елена Исаева и актер Борис Черев, занятые в той версии, до сих пор служат в труппе.

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