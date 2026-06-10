Обжег обе руки и не мог спуститься на землю: в Челябинской области подросток пострадал во время катания на крыше электрички

Мальчик обжег обе руки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области 12-летний мальчик получил травмы во время рискованной поездки на крыше электрички.

Школьник насмотрелся в интернете роликов об экстремальных развлечениях. Подражая увиденному, он принялся забираться на крыши зданий и кататься, прицепившись к поездам. Во время одного такого «трюка» подростка уже ловили, делали строгое внушение, но зацепер вновь принялся за старое.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», мальчик тайком вспрыгнул на сцепку между вагонами электрички «Златоуст-Кропачево». Проехав так некоторое время, он решил забраться на крышу вагона. По неосторожности школьник схватился за провод и получил ожоги обеих рук.

На очередной станции подростка заметили. Спуститься на землю самостоятельно он не мог из-за ожогов. Транспортным полицейским пришлось на полчаса задержать поезд, чтобы эвакуировать юного экстремала.

Мальчика доставили в больницу. Сейчас он проходит стационарное лечение. Мать хулигана привлекли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.