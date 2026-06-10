Будет паводок? В Челябинской области обсудили меры безопасности на случай затяжных дождей

Пока дожди не вызвали серьезных подтоплений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области собралась рабочая группа комиссии по ЧС. Говорили о рисках паводка из-за затяжных дождей.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участники заседания обсудили, как скорректировать работу водохранилищ, подготовить к возможному подтоплению дороги и объекты ЖКХ, какие меры безопасности принять с учетом прогноза погоды.

Пока что обильные дожди паводок не спровоцировали. В региональном правительстве отслеживают ситуацию, а муниципалитетам поручили поддерживать работу ливневок и дренажных систем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.