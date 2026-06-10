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НовостиОбщество10 июня 2026 13:48

Будет паводок? В Челябинской области обсудили меры безопасности на случай затяжных дождей

На Южном Урале комиссия по ЧС подготовила план на случай летнего паводка
Елена КОЛЧИНА
Пока дожди не вызвали серьезных подтоплений

Пока дожди не вызвали серьезных подтоплений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области собралась рабочая группа комиссии по ЧС. Говорили о рисках паводка из-за затяжных дождей.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, участники заседания обсудили, как скорректировать работу водохранилищ, подготовить к возможному подтоплению дороги и объекты ЖКХ, какие меры безопасности принять с учетом прогноза погоды.

Пока что обильные дожди паводок не спровоцировали. В региональном правительстве отслеживают ситуацию, а муниципалитетам поручили поддерживать работу ливневок и дренажных систем.

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