В Челябинской области запретили въезд в Россию 170 иностранцам

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области проходит полицейская операция «Нелегал-2026».

Как рассказали в региональном ГУ МВД, за девять дней обнаружили 92 преступления и 988 административных правонарушений в сфере миграции.

— Принято 128 решений о выдворении нарушителей, — уточнили в полицейском главке. — Закрыт въезд в Российскую Федерацию 170 мигрантам.

Четверых уроженцев других стран лишили российского гражданства. А в пяти случаях возбудили уголовные дела из-за помощи иностранцам в получении поддельных сертификатов о владении русским языком.

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