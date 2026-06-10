В челябинском аэропорту задерживаются рейсы в Сочи, Москву и Душанбе

Задерживаются авиарейсы трех направлений Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

У авиапассажиров снова возникли проблемы с тем, чтобы вовремя улететь из Челябинска. В городском аэропорту вечером 10 июня задерживаются рейсы.

Самолет в Сочи должен был отправиться в путь еще в 9:00, но вылет отложен до 22:50. Сочинский аэропорт сегодня прерывал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности полетов.

Рейс в Душанбе отложен с 20:10 до 22:50.

Вылет в Москву перенесли с 22:00 на 22:30.

Самолеты не успели вовремя прибыть в Челябинск. Airbus из Душанбе по расписанию должен был приземлиться в 06:05, но фактически его ждут только в 22:04.

Посадка самолета из Сочи отложена с 17:10 до 21:45.

Самолет из Москвы вместо 21:00 должен приземлиться в 21:35.

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