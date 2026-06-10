В Челябинске маршрутка столкнулась с «Газелью»

В ДТП пострадали пассажиры Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На перекрестке проспекта Победы и улицы Горького в Челябинске произошла авария. Маршрутный микроавтобус Citroen столкнулся с «Газелью».

ДТП сняла камера наблюдения. На кадрах видно, как маршрутка пытается развернуться на перекрестке, в то же время по улице мчится фургон. Водитель «Газели» явно куда-то торопился и не попытался уступить дорогу общественному транспорту. Машины столкнулись.

Фото: «Интерсвязь»

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, маршруткой управлял 49-летний мужчина, за рулем «Газели» был 36-летний челябинец.

— Телесные повреждения получили два пассажира: женщина, находившаяся в «Газели», и мужчина из маршрутного такси, — уточнили в ГАИ.

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