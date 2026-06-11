«Достойно представят область»: семья из ЮУрГУ поборется за звание лучшей в финале престижного студенческого конкурса

Фото: Алексей Текслер/MAX.

В финал всероссийского конкурса «Студенческие семьи России» прошли супруги из ЮУрГУ — Арсений и Александра Гульм. Всего заключительный этап собрал 30 семейных пар из 25 регионов. Впереди у ребят борьба за главный приз и симпатии зрителей. Этой новостью поделился губернатор Челябинской области Алексей Текслер в своем канале на платформе MAX.

Он добавил, что выход в финал — уже большое достижение. Конкурс проводит Министерство науки и высшего образования в рамках нацпроекта «Семья». Алексей Текслер подчеркнул: такие проекты нужны, чтобы укреплять ценности семьи. Губернатор призвал южноуральцев голосовать за земляков:

— Студенты достойно представят Челябинскую область на всероссийском уровне.

Глава региона также пожелал участникам удачи в финале, а всем молодым семьям региона — счастья.

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