Схватил, увез и запер: глава СК взять на контроль расследование похищения десятилетней школьницы

Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о похищении десятилетней девочки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жуткой историей похищения десятилетней девочки в Нижневартовске заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он потребовал предоставить ему доклад по этому уголовному делу, пишет ugra-news.ru.

Доклад главе Следкома предоставит Алексей Мязин, сейчас он исполняет обязанности руководителя СК Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Напомним, 7 июня этого года в Нижневартовске 47-летний мужчина похитил десятилетнюю Катю в районе Комсомольского озера. На своей машине он привез малышку к себе домой и не выпускал ее, пока не пришли сотрудники полиции. Мужчину обвиняют в похищении несовершеннолетнего.

А официальный представитель МВД РФ Ирина Волк поблагодарила правоохранителей Югры за оперативность и профессионализм в поисках девочки.

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