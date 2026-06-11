Торговали мясом без документов: на челябинском рынке нашли продавцов-нарушителей

Фото: пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора провели рейдовый осмотр на рынке в Челябинске. Проверка прошла по согласованию с прокуратурой еще в начале месяца. А 10 июня шесть индивидуальных предпринимателей, торгующих на этом рынке, были привлечены к административной ответственности. У них не нашлось обязательных ветеринарных сопроводительных документов на мясо и другую продукцию животного происхождения.

Самые грубые нарушения нашли у предпринимателя, который выставил на продажу в павильоне 110 кг говядины в полутушах и две туши баранов. При этом на мясе не было ветеринарных клейм и штампов, подтверждающих безопасность и легальность убоя. Также отсутствовала маркировка с информацией о производителе, дате выработки и сроке годности. Санитарные условия в павильоне признали неудовлетворительными. Кроме того, предприниматель даже не зарегистрировал свою торговую точку в системе «ВетИС», а входящие документы на мясо никогда не оформлялись.

Аналогичные нарушения — отсутствие документов, маркировки и регистрации — выявлены еще у пятерых продавцов. В отношении всех возбуждено административное дело по ч.1 ст. 10.8 КоАП РФ. Им грозят штрафы. Напомним, с 2018 года в России оборот животноводческой продукции без электронного ветеринарного сопроводительного документа запрещен.

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