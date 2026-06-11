Бывший депутат отправится в колонию за посредничество во взятке вице-губернатору на 8 млн рублей

Фото предоставлено КП-Челябинск.

Советский районный суд вынес приговор 43-летнему бывшему депутату Законодательного собрания Челябинской области Илье Бархатову. Его признали виновным в посредничестве при передаче крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Согласно данным ИА «Уральский меридиан», подсудимый пошел на сделку со следствием — заключил досудебное соглашение с прокурором региона и выполнил все его условия. Благодаря этому он дал показания, которые изобличают задержанного в 2026 году вице-губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Оперативным сопровождением дела занимались сотрудники ФСБ.

Как выяснили в суде, с лета 2016 года по осень 2018 года фигурант играл роль связующего звена между коммерсантом и начальником отдела закупок регионального оператора капремонта. Он лично вручил должностному лицу взятку — более 8 миллионов рублей. В ответ чиновник делился с бизнесменом секретными данными: сообщал о датах аукционов, условиях договоров на капремонт многоквартирных домов и стартовых ценах. Это давало предпринимателю возможность выбирать самые удобные торги и договариваться с конкурентами о своей победе.

Суд учел сотрудничество подсудимого со следствием, его полное признание вины и позицию гособвинителя. В итоге челябинец проведет 3 года и 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить государству 8 миллионов рублей штрафа. Еще 600 тысяч рублей суд постановил конфисковать в пользу бюджета.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.