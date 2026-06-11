Подполковник бесплатно строил дом за счет солдат и 13 лет брал взятки от предпринимателя

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор заместителю командира воинской части по тыловому обеспечению. Челябинец признан виновным сразу по трем эпизодам. Суд назначил ему 11 лет колонии строгого режима, лишил звания «подполковник» и запретил занимать руководящие должности ближайшие 2,5 года.

Как установило следствие, во второй половине 2024 года подполковник решил сэкономить на строительстве собственного коттеджа. На протяжении семи месяцев он отдавал приказы командирам подразделений — выделять солдат и вольнонаемных работников части для бесплатных работ на его частном участке. Людей освобождали от прямых служебных обязанностей и отправляли возводить жилье начальнику.

Но это не единственное преступление офицера. С января 2013-го по январь 2026-го — целых 13 лет — он регулярно получал деньги от индивидуального предпринимателя. Взятки передавались лично в руки и через посредников. Общая сумма незаконного вознаграждения превысила 2,36 миллиона рублей. За эти деньги подполковник закрывал глаза на коммерческую деятельность бизнесмена на территории воинской части и разрешил ему пользоваться нежилым помещением без оформления аренды. Ущерб государству от этой схемы составил более 2,25 миллиона рублей.

Интересно, что похожий случай в Челябинске рассматривался буквально на прошлой неделе. Тогда суд отправил за решетку полковника — начальника факультета филиала ВУНЦ ВВС «ВВА». Он почти полтора года эксплуатировал подчиненных, заставляя их делать ремонт в его квартире и на даче. Офицер получил 6 лет колонии.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.