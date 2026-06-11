День рождения Миасса могут перенести с 18 ноября на 29 сентября из-за нового исторического исследования

Фото: Дарья МАКСИМОВА.

В Миассе Челябинской области предлагают изменить дату основания города. День города планируется перенести с ноября на сентябрь. Инициатива основана на новом исследовании историка, доктора наук Михаила Бабкина.

Ученый провел архивные изыскания и выяснил, что днем основания Миасса следует считать 29 сентября 1773 года. Именно в этот день Берг-коллегия приняла решение разрешить возведение медеплавильного завода на реке Миасс. Свои выводы эксперт изложил в книге, которую презентовал еще прошлой осенью.

Кроме того, в адрес главы округа и председателя Собрания депутатов поступило письмо из Государственного комитета по делам архивов Челябинской области. Специалисты подтвердили, что представленные в научном труде документы могут служить веским основанием для корректировки даты основания города. Возможность перенесения даты основания будет обсуждаться депутатами на ближайшей сессии.

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