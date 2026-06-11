В Челябинске автобусы 25 раз попадали в аварии с начала года

Водители автобусов совершили больше 8 тыс. нарушений Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинске в 2026 году случилось 25 ДТП с участием автобусов. В них пострадали 36 человек.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, с января по май водителей автобусов уличили в 8,3 тыс. нарушений правил дорожного движения.

Сотрудники ДПС скрытно следят за водителями. Они едут рядом с автобусом и снимают все нарушения на фото и видео, а на конечной остановке составляют протоколы.

Например, на этой неделе сразу на трех нарушениях поймали водителя пазика, работавшего на маршруте №36. У маршрутки не оказалось диагностической карты, вдобавок у автобуса плохо работали фары, а водитель в пути разговаривал по телефону.

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