Станислав Лебедев из Карабаша в День России получил знак «Горячее сердце» за спасение тонущего друга

20 школьников получили паспорта в торжественной обстановке. Фото: пресс-служба губернатора.

В День России двадцать южноуральских школьников получили свои первые паспорта. Торжественная церемония прошла в рамках всероссийской акции «Мы — граждане России!». Вместе с губернатором Алексеем Текслером в мероприятии участвовал начальник Главного управления МВД по Челябинской области Сергей Космачев.

Паспорта вручили ребятам, которым недавно исполнилось 14 лет. Среди них активисты «Движения Первых», победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников, многие занимаются спортом и творчеством.

Алексей Текслер поздравил ребят с важным событием и обратил внимание на символическое совпадение: получение паспорта в главный государственный праздник.

Особенным моментом церемонии стало вручение нагрудного знака «Горячее сердце». Награду получил лучший кадет из Карабаша Станислав Лебедев. Прошлым летом он спас тонущего друга Евгения и оказал ему первую помощь.

Торжественные вручения паспортов 14-летним жителям проходят во всех муниципалитетах Челябинской области.

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