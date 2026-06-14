Без зонта никуда: воскресенье огорчит южноуральцев дождями, градом и туманами

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

По информации регионального гидрометцентра, в воскресенье, 14 июня, на территории Челябинской области сохранится неустойчивая погода. Днем воздух прогреется до +20…+25. При этом синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами ожидаются сильные дожди, а в отдельных районах возможны туманы и град. Ветер северный и северо-восточный, с порывами до 3–8 метров в секунду.

В Челябинске в воскресенье будет чуть комфортнее, днем столбики термометров поднимутся до +21…+23 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременный дождь, а в середине дня также возможна гроза. Ветер северный и северо-восточный, 3–8 м/с.

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