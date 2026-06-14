«Проект единогласно принят»: в Копейске планируется построить храм в память о погибших при взрыве сотрудниках завода

Фото: Челябинская митрополия/Вк.

На заводе в Копейске Челябинской области прошло совещание, по итогам которого принято решение построить новый храм. Инициатором выступило руководство предприятия. Таким образом заводчане увековечат память коллег, погибших в октябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Челябинской митрополии.

На встрече рассмотрели три возможных участка для строительства. Единогласно выбрали территорию рядом с парком «Победа». Также участники совещания утвердили проект будущего здания. Храм будет двухэтажным.

– Отец Николай представил проект будущего двухэтажного храма, который был также единогласно принят, – добавили в пресс-службе митрополии.

Подготовка к строительству велась с декабря 2025 года. За это время подбирали землю и разрабатывали план. Сейчас предстоит оформить участок и завершить проектирование. Этапы работ уже обсуждены. Дата открытия храма для прихожан пока не называется.

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