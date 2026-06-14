Довольны благоустройством и транспортом: южноуральцы приняли участие в опросе и назвали лучшие сферы жизни региона

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Жители Челябинской области заметили позитивные изменения в благоустройстве городской среды за последний год. Такие данные во время опроса получил Народный фронт. В исследовании от региона приняли участие 2781 человек. 64% респондентов поставили этой сфере твердую пятерку. Чуть меньше — 35% — высоко оценили работу общественного транспорта. Также в пятерку лидеров вошли поддержка семьи и детства (27%), культура и дорожное хозяйство (по 21%).

А вот самыми неудачными сферами, по мнению южноуральцев, являются наука, помощь предпринимателям, рынок труда, доступность жилья и система ЖКХ. Финансовые проблемы остаются острой темой для большинства семей. 42% опрошенных признались: денег хватает только на еду и одежду. 28% испытывают трудности с обновлением гардероба. Только 1% южноуральцев могут позволить себе практически все.

Материнский капитал остается главной мерой поддержки. Половина опрошенных (51%) направили его на покупку квартиры или дома. Еще 14% вложили сертификат в строительство жилья. А вот на детский сад, няню или ежемесячные выплаты деньги тратят лишь по 1% семей. Народный фронт планирует провести новый опрос, чтобы понять, как меняется настроение южноуральцев.

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