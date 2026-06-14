Хранили и продавали мелким оптом: пара сообщников организовала подпольный бизнес на сигаретах и алкоголе

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.

47-летний житель Троицка в Челябинской области организовал склад контрафактной продукции у себя дома и в хозяйственных постройках. Вместе со своей сожительницей он торговал немаркированными сигаретами и алкоголем мелким оптом, принимая заказы по телефону от проверенных клиентов. О незаконном бизнесе стало известно оперативникам.

Сотрудники ГУ МВД провели на месте обыск, а также изъяли 244 тысячи пачек табака без акцизных марок. Только сигарет было на несколько миллионов рублей. Кроме того, в доме нашли более 3,2 тысячи бутылок нелегального алкоголя почти на 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

Возбуждено уголовное дело по статье о хранении и сбыте товаров без маркировки, совершенных группой лиц. Сейчас полиция выясняет, откуда контрафакт попадал в Троицк и были ли у пары сообщники.

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