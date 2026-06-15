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НовостиОбщество15 июня 2026 2:46

В Челябинской области шесть человек будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

На Южном Урале 15 июня 4,6 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ
Елена КОЛЧИНА
Английский решили сдавать 1,4 тыс. человек, другие языки – 17 человек

Английский решили сдавать 1,4 тыс. человек, другие языки – 17 человек

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники Челябинской области 15 июня сдают ЕГЭ по биологии и географии, а также письменную часть единого госэкзамена по иностранным языкам. Как рассказали в Челябинском институте развития образования, выпускные испытания сегодня пройдут 4,6 тыс. человек.

Самый популярный предмет из трех – биология. Ее сдавать будут 2,8 тыс. южноуральцев.

На втором месте по популярности – английский язык. На ЕГЭ по нему зарегистрировались 1,4 тыс. одиннадцатиклассников. Еще шесть человек будут сдавать французский, трое – немецкий, шестеро – китайский и двое – испанский.

Экзамен по географии предстоит 300 вчерашним школьникам.

Результаты ЕГЭ по биологии и географии объявят не позднее 1 июля, а по иностранным языкам – не позднее 3 июля.

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