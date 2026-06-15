В Челябинской области шесть человек будут сдавать ЕГЭ по китайскому языку

Английский решили сдавать 1,4 тыс. человек, другие языки – 17 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускники Челябинской области 15 июня сдают ЕГЭ по биологии и географии, а также письменную часть единого госэкзамена по иностранным языкам. Как рассказали в Челябинском институте развития образования, выпускные испытания сегодня пройдут 4,6 тыс. человек.

Самый популярный предмет из трех – биология. Ее сдавать будут 2,8 тыс. южноуральцев.

На втором месте по популярности – английский язык. На ЕГЭ по нему зарегистрировались 1,4 тыс. одиннадцатиклассников. Еще шесть человек будут сдавать французский, трое – немецкий, шестеро – китайский и двое – испанский.

Экзамен по географии предстоит 300 вчерашним школьникам.

Результаты ЕГЭ по биологии и географии объявят не позднее 1 июля, а по иностранным языкам – не позднее 3 июля.

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