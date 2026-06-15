В Челябинске ежедневные дожди помешали дорожному ремонту

Начало лета в Челябинске оказалось дождливым. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске подрядчики не могут как следует заняться дорожным ремонтом из-за постоянных дождей.

— Если в мае было только семь дождливых дней, то за первые две недели,13 дней было дождливых. Из них два дня было с аномальным выпадением осадков, залповыми дождями, — рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — Вчера было 17 миллиметров, 10 июня - 26 миллиметров осадков. Та же улица Клайна была не один раз затоплена. Подрядчик продолжает бороться для того, чтобы начать строить дорожной одежды.

Вице-мэр уточнил, что рабочие пытаются чинить асфальт между дождями. В частности, обновили покрытие на плотине Шершневского водохранилища. Однако пока из-за осадков там не удается нанести разметку.

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