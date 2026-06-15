Мэрия Челябинска назвала причины подтопления улиц на Северо-западе

По словам Дмитрия Агеева, рабочие выезжают на расчистку ливневок еще до того, как горожане начинают подавать заявки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске после залпового ливня 14 июня ушли под воду участки Комсомольского проспекта, улиц Братьев Кашириных, Университетской набережной и Молодогвардейцев.

— Во всех случаях причиной являлось затягивание водоотводных решеток посторонними предметами, — рассказал вице-мэр по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры и цифровизации Дмитрий Агеев. — Частично это остатки травы после кошения газонов подрядчиками, частично это мусор.

Дмитрий Агеев уточнил, что представители мэрии нашли источник мусора, забившего решетки ливневок. Это были отходы, которые выставили на улицу из киосков, так как внутри места для их хранения нет. Мусор не успели вывезти до дождя, а мощный ливень смыл его с мест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.