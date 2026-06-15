От передовой к власти: ветераны СВО завершают программу «Герои Южного Урала»

Участник программы Владимир Головачев проходил стажировку в администрации Магнитогорска Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

В Челябинской области программа «Герои Южного Урала» подходит к концу. В ближайшее время Ее участники – ветераны специальной военной операции — представят свои выпускные проекты, нацеленные на развитие региона.

Программа дает бойцам не только теорию, но и практику. Участники погрузились в тонкости экономики и учились современным коммуникациям и технологиям. Также их научили общаться с жителями, формулировать предложения и готовить документы. Но самым важным этапом стала стажировка с опытными наставниками, где они принимали свои первые серьезные управленческие решения.

– Я стажируюсь у главы города Магнитогорска в администрации города. Знания, которые мы здесь получали по экономике, по организации государственного управления и так далее, помогают нам во время стажировки с сотрудниками, с государственными служащими разговаривать на одном языке, – рассказал участник программы Владимир Головачев.

Сейчас участники готовят свои выпускные проекты. Но это не просто диплом «для галочки». Каждая такая работа – конкретный план действий по развитию Челябинской области. Многие из этих инициатив уже работают и приносят пользу.

Организаторы подчеркивают, что здесь собрались люди, полные энтузиазма и готовые прикладывать максимум усилий для развития родины. Программа «Герои Южного Урала» стала для бойцов не просто «школой», но и местом, в котором можно найти единомышленников.

– Здесь они могут не только применить свои знания и навыки, но и найти единомышленников, получить поддержку и вдохновение для новых свершений. Для многих это шанс не просто интегрироваться в общество, но и стать частью большой и дружной команды, где их ценят и ждут, – отметила руководитель аппарата Администрации Красноармейского муниципального округа Юлия Калашникова.

Совсем скоро выпускники программы получат шанс применить свои навыки в разных ведомствах Челябинской области. И это тот случай, когда в управление приходят люди, уже подтвердившие верность региону не словами, а реальными поступками.

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