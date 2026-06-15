«Люди разные, и надо научиться с ними общаться»: Герои Южного Урала учатся работать с аудиторией

Участники «Героев Южного Урала» освоили самое сложное – живой диалог с людьми Фото: Любовь ЛАНЧЕВА.

Служба «за ленточкой» воспитала в бойцах особые навыки. К примеру, молниеносную реакцию на нештатные ситуации и ту самую ответственность, которая на фронте измеряется жизнями. Теперь эти качества востребованы на гражданке. Программа «Герои Южного Урала» помогает ветеранам превратить боевой потенциал в управленческий ресурс для Челябинской области.

Первый поток проекта завершает обучение. Целый год бойцы изучали теорию и закрепляли ее на практике. По словам председателя Собрания депутатов Верхнеуфалейского городского округа Сергея Козина, привыкнуть к работе выпускникам поможет весь депутатский корпус.

– Мы понимаем, что боевой опыт – это не только героизм, но и уникальные управленческие качества: быстрота принятия решений, стрессоустойчивость, умение вести за собой. Подготовка таких кадров для органов местного самоуправления и предприятий региона напрямую повышает эффективность всей системы, – отметил он.

Основной задачей было научить будущих управленцев говорить с людьми. Ведь именно работа с аудиторией – самый сложный, но и самый важный навык. По словам члена общественного совета программы Сергея Бормотова, люди бывают разными, и к каждому нужно найти подход.

– Те программы, те спикеры, которые с ними работали, они им показали, как на самом деле они раскрылись. То есть они научились выражать свою точку зрения и доказывать свою, свою цель, – подчеркнул Сергей Бормотов.

За год обучения участники программы не просто получили знания, но и нашли применение боевому опыту. Программа «Герои Южного Урала» позволила участникам СВО реализовать свой потенциал.

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