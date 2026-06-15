«Это катастрофа, а не неудобства!»: из-за грозы жители Белого хутора остались без света и горячей воды

Люди остались без света и горячей воды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители микрорайона Белый хутор возмущены: они остались без электричества и горячей воды на весь день. В чатах домов люди высказывают недовольство и ищут виновных в том, что произошло. Они надеялись, что свет появится хотя бы вечером, но чуда не произошло.

– Извинились за доставленные неудобства, сразу легче стало, – шутят жильцы между собой.

– Это катастрофа, а не неудобства! – ужасаются соседи.

В челябинском филиале «Россети Урал» нас заверили, что энергетики устраняют нарушение в распределительной сети, которое произошло из-за грозы.

– Без электроснабжения временно оказались жители части поселка Белый хутор. Там, где это возможно, специалисты задействовали резервные источники электроснабжения и перевели потребителей на резервные схемы, – рассказали КП-Челябинск в пресс-службе «Россети Урал».

Сейчас на месте работают две бригады энергетиков. В организации заверили, что они прикладывают максимум сил для скорейшего решения проблемы.

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