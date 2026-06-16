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НовостиОбщество16 июня 2026 10:44

Подрядчик не сумел отбиться от выплаты 100 млн рублей за плохой ремонт дороги в Челябинской области

На Южном Урале дорожному подрядчику придется заплатить 100 млн за плохую работу
Елена КОЛЧИНА
Дорогу отремонтировали с нарушениями

Дорогу отремонтировали с нарушениями

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компании «УралДорСтрой» придется отдать 100 млн рублей министерству дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Такое решение принял Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Как сообщает ИА «Уральский меридиан», крупная сумма – это компенсация ущерба от некачественного ремонта дороги Фершампенуаз - Париж - Джабык плюс проценты за пользование чужими средствами. Дорогу сделали не из тех материалов, что были предусмотрены сметой, а из более дешевых.

Фирму обязали отдать миндортрансу деньги еще в начале года, но она обжаловала судебное решение.

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