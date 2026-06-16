«Это большая честь для меня»: директор челябинской «Комсомолки» возглавила городское отделение Союза журналистов

У Екатерины Парфеновой многолетний успешный опыт управления крупным изданием и активная позиция в жизни Союза. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинске создали местное отделение Союза журналистов России (СЖР). Его возглавила Екатерина Парфенова, директор челябинского филиала «Комсомольской правды» и член правления регионального Союза журналистов.

— Это большая честь для меня. Я благодарна председателю областного СЖР Светлане Зайцевой, коллегам за то, что оказали внимание и доверие. Нам всем есть над чем работать, какие традиции поддерживать.

До этого момента в регионе местных городских отделений Союза журналистов не существовало — теперь их два. Решение о создании Челябинского и Магнитогорского отделений было принято еще в марте на заседании Секретариата СЖР.

— Магнитогорское пока только собирает учредителей, — добавляет Екатерина Парфенова. — Обе структуры будут тесно взаимодействовать с региональным руководством Союза.

Новое отделение в Челябинске должно стать местом, где журналисты смогут обсуждать общие проблемы, получать поддержку и запускать совместные проекты.

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