Безопасность в походе гарантирована: в Челябинской области впервые выдали лицензии инструкторам-проводникам

Фото: Сергей Талызов

В Челябинской области произошло знаковое событие для индустрии активного отдыха: с 10 по 14 июня в районе села Прохорово прошла первая в регионе аттестация инструкторов-проводников. Практическая часть испытаний состоялась в рамках семинара по безопасности «ТЕМП». Об этом сообщили в Главном управлении координации развития туризма Челябинской области.

Инструктор-проводник – это не просто опытный турист или любитель походов. Это сертифицированный специалист, который несет юридическую ответственность за жизнь и здоровье участников группы во время похода. Он обязан досконально знать маршрут (включая все опасные участки), владеть навыками оказания первой помощи, уметь работать со специальным снаряжением и принимать верные решения в экстренных ситуациях. Если вы планируете отправиться в поход, всегда проверяйте, включен ли ваш гид в официальный реестр. Работа с аттестованным инструктором-проводником — это гарантия вашей безопасности на маршруте.

В аттестации приняли участие восемь соискателей. Семь представителей Челябинской области проходили аттестацию по пешеходному туризму на маршруты 1–2 категории сложности, еще один участник из Уфы — по спелеотуризму на маршруты 3-й категории сложности. Примечательно, что аттестация по спелеотуризму стала первой не только для Челябинской области, но и для всего Уральского региона.

По итогам строгих экзаменов кандидаты успешно подтвердили свою квалификацию. Их имена будут внесены во Всероссийский реестр аттестованных инструкторов-проводников, что является официальным подтверждением их статуса.

Работу соискателей оценивала аттестационная комиссия, в которую вошли представители Федерации спортивного туризма России, Челябинского государственного университета, Поисково-спасательной службы, Главного управления координации развития туризма, а также независимые эксперты из Челябинска, Уфы и Санкт-Петербурга.

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