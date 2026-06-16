В Челябинской области ужесточат контроль за управляющими компаниями и решат судьбу бесхозных домов

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Госжилинспекции (ГЖИ) состоялось заседание Общественного совета, на котором обсуждались грядущие реформы в сфере ЖКХ. Подробности собрания опубликовала пресс-служба ведомства. Главный вопрос касался масштабных изменений в порядке лицензирования управляющих компаний, которые должны сделать рынок прозрачнее, а дома — ухоженнее. С 1 сентября 2026 года процесс получения лицензии станет одновременно быстрее и строже: срок принятия решения сократится втрое, с 30 до 10 рабочих дней, а вся полнота ответственности ляжет исключительно на саму инспекцию, при этом лицензионная комиссия полностью утратит свои полномочия.

Новшества коснутся и руководителей УК. С 26 мая 2026 года директорам управляющих компаний придется сдавать квалификационный экзамен. Это главное условие реформы, чтобы отсеять некомпетентных руководителей.

Второй важной темой стала судьба старых малоэтажных домов с высокой степенью износа. Заместитель начальника управления Юлия Турарова объяснила, что жители таких домов часто не могут договориться о выборе управляющей компании, а муниципальные конкурсы заходят в тупик. В итоге дом ветшает, а за его состояние никто не отвечает. Для решения этой коллизии участники заседания предложили ввести понятие «гарантирующая управляющая компания». Такая организация будет назначаться государством автоматически, если жильцы сами не сделали выбор, чтобы обеспечить хотя бы минимальный уход за домом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.