Алексей Текслер выразил соболезнования в связи с трагедией в Брянской области

Алексей Текслер. Фото: правительство Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил соболезнования главе Брянской области Егору Ковальчику и главе облисполкома Гомельской области Беларуси Ивану Крупко после того, как под обстрел попал автобус гомельской детской футбольной команды. Пострадали шесть человек, в том числе четверо детей, погибла женщина, сопровождавшая юных спортсменов.

— От себя лично и всех жителей Челябинской области выражаю глубокие соболезнования в связи с трагедией на территории Брянской области. Это чудовищное преступление, — заявил Алексей Текслер. —Искренние слова поддержки – родственникам погибшей женщины. Сил и стойкости семьям пострадавших.

Губернатор также пообещал при необходимости оказать помощь пострадавшим.

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