В Челябинской области 73 человека погибли при пожарах с начала года

Самая частая причина пожара – неосторожное обращение с огнем Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области за первые пять месяцев 2026 года произошло 3,6 тыс. пожаров. От огня и дыма погибли 73 человека, в том числе ребенок.

— 37 человек или каждый второй во время возникновения пожаров находились в состоянии алкогольного опьянения, — уточнили в областной Противопожарной службе.

При пожарах пострадали 66 человек, в том числе семеро детей.

Огонь уничтожил 294 постройки и 47 машин.

В 68% случаев причиной пожаров было неосторожное обращение с огнем. В 18% случаев пламя вспыхнуло из-за проблем с электрическим оборудованием.

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