В Челябинске автобусы изменили маршруты 17 и 18 июня

Фото: «Интерсвязь»

В Челябинске перекрыли движение на пересечении улицы Чичерина и проспекта Победы. Проезд по Чичерина закрыт из-за ремонта на переезде через трамвайные пути.

Маршруты трамваев не изменились, но автобусы 17 и 18 июня вынуждены отправиться в объезд.

Как сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок», маршруты изменены до момента окончания работ. Точное время, когда проезд освободится, пока не известно.

Вот так пока выглядят временные схемы движения автобусов:

№ 3. ЮУрГУ — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы (разворот на перекрестке с 40-летия Победы) — проспект Победы — Чичерина — ЧВВАКУШ (в сторону ЮУрГУ — без изменений);

№ 9. ЧТЗ — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Петра Столыпина;

Петра Столыпина — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧТЗ;

№ 23. 47-й микрорайон — Солнечная — Комсомольский проспект — Чичерина — проспект Победы (разворот в разрыве) — проспект Победы — Чичерина— ТК «Кольцо» (в сторону 47-го микрорайона — без изменений);

№ 24. ЧМК — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — ЖК «Ньютон»;

ЖК «Ньютон» — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект — Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧМК;

№ 31. ЧМК — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева— 250-летия Челябинска — Чичерина — Академика Королёва;

Академика Королёва — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — ЧМК;

№ 56а. Александра Шмакова — Чичерина — проспект Победы (разворот в разрыве) — проспект Победы — Чичерина — Железнодорожный вокзал; Железнодорожный вокзал —Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Александра Шмакова;

№ 60с. Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — СНТ «Надежда» (в сторону Чичерина — без изменений);

№ 64. Автобусный парк — Чичерина — проспект Победы — Салавата Юлаева — 250-летия Челябинска — Железнодорожный вокзал; Железнодорожный вокзал — 40-летия Победы — 250-летия Челябинска — Чичерина — проспект Победы — 40-летия Победы — Комсомольский проспект — Чичерина — Автобусный парк;

№ 142, № 158к, № 161. высадка и посадка на остановке у ТРК «Космос».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или происшествия? Сообщите об этом нашим журналистам: +7-951-803-09-94 (MAX) или kpchel@phkp.ru.

Подпишитесь на нас: MAX, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен.

При использовании материалов издания ссылка на «КП-Челябинск» обязательна.