Челябинская область потратит 950 млн рублей на содержание региональных трасс

Контракт на обслуживание дорог начнется в этом году а закончится 31 декабря 2028 года Фото: Егор ИВЛЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Челябинской области ищут подрядчика для обслуживания региональных и межмуниципальных дорог, которые входят в третью зону дорожной сети.

Как сообщает Pchela.news, за работу из областного бюджета готовы заплатить до 950 млн рублей. Деньги будут перечислять постепенно: 302 млн рублей в текущем году, еще 364 млн рублей – в следующем. Оставшуюся часть средств выплатят в 2028 году, контракт рассчитан до его окончания.

Потенциальные подрядчики обязаны подтвердить, что уже исполняли дорогостоящие договоры по строительству, ремонту или содержанию дорог. Заявки от желающих взять на себя заботу о региональных трассах будут принимать до 24 июня.

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