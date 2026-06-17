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НовостиОбщество17 июня 2026 15:55

В Челябинске с 1 июля изменится маршрут автобуса №50

Автобус №50 в Челябинске перестанет ездить по проспекту Ленина и улице Петра Столыпина
Елена КОЛЧИНА
Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

Схема: ОГКУ «Организатор перевозок»

С 1 июля в Челябинске изменится маршрут автобуса №50 «Мамина — Пригородный». Одновременно автобус начнет работать по регулируемому тарифу.

— Вместо проспекта Ленина автобусы направим по Первой Пятилетки, Труда, Российской, Братьев Кашириных, — сообщили в ОГКУ «Организатор перевозок». — На Северо-западе вместо Петра Столыпина трасса движения пройдет по Новоградскому проспекту до Пригородного.

На маршруте будут работать 18 микроавтобусов по будням и 12 – в выходные. К остановкам они станут подъезжать каждые 10-15 минут.

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