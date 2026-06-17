В Челябинске в ДТП попали автобус и троллейбус

В ДТП никто не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Труда в Челябинске случилась авария с участием автобуса и троллейбуса.

Как рассказали в городской Госавтоинспекции, 48-летний водитель троллейбуса №14 оборвал провода контактной сети. На один из проводов наехал «Волгабас», двигавшийся по маршруту №10к.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения, — уточнили в ГАИ.

После ДТП провода убрали с дороги, участок освободили.

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