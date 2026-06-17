Авиарейс «Челябинск-Сочи» задерживается на 40 часов

Самолеты не смогли отправиться в путь в заранее назначенное время Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В расписании челябинского аэропорта 17 июня произошли изменения. Задерживаются несколько рейсов.

Больше всего не повезло пассажирам рейса, который должен был отправиться в Сочи еще в 15:45 16 июня. Вылет перенесли на 8:00 18 июня.

Другой сочинский рейс вместо 9:00 17 июня рассчитывают отправить в 1:50 18 июня.

Еще один полет не состоялся в 15:45 в среду. Отправку рейса перенесли более чем на сутки. Она должна состояться в 18:30 в четверг.

Аэропорт Сочи сегодня прерывал работу по распоряжению Росавиации для обеспечения безопасности.

В Челябинске вечером 17 июня также задерживаются вылеты в Норильск и Душанбе.

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