Южноуральская команда попала в топ-15 конкурса «Лидеры России»

Фото: правительство Челябинской области

Представители Челябинской области попали в топ-15 в категории «Государственные управленческие команды» по итогам шестого сезона конкурса «Лидеры России. Команды».

В команду регионального правительства на состязании управленцев входили министр ЖКХ Людмила Алпатова, вице-губернатор Татьяна Кучиц, руководитель ГУ госстройнадзора Кирилл Мозгалев, министр архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Ольга Никитина, а также министр строительства и инфраструктуры Юлий Элбакидзе.

Как рассказали в пресс-службе правительства Челябинской области, наблюдательный совет признал победителями 60 команд из 33 российских регионов. Лучшие управленцы осенью поучаствуют в суперфинале конкурса, а еще смогут пройти обучение командообразованию.

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